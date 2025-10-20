Autofahrer fährt Senioren an

Nr. 2315

Gestern Vormittag kam es in Wedding zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 82-jähriger Mann im Beisein seiner 75-jährigen Ehefrau gegen 11:30 Uhr die Luxemburger Straße in Richtung Amrumer Straße zu Fuß bei grüner Fußgängerampel überquert haben. Ein 38-jähriger Autofahrer, der seinerseits bei ebenfalls grüner Ampel aus der Amrumer Straße nach links in die Luxemburger Straße abbiegen wollte, fuhr die beiden Senioren an. Der 82-Jährige wurde in der Folge auf die Motorhaube des Wagens geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er wurde mit einer Kopfplatzwunde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Ehefrau erlitt ebenfalls eine Kopfplatzwunde, konnte das Krankenhaus jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.