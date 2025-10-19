Nr. 2314

In der vergangenen Nacht kam es im Ortsteil Friedenau zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und erheblichen Sachschäden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Autofahrerin gegen 23:20 Uhr mit ihrem Pkw die Schmiljanstraße aus Richtung Rheinstraße kommend. Auf Höhe der Straße Friedrich-Wilhelm-Platz wollte sie nach links in Richtung Wiesbadener Straße / Bundesallee abbiegen. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Ampelmast an der Kreuzung Friedrich-Wilhelm-Platz/ Schmiljanstraße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ampelmast teilweise aus dem Erdreich gelockert, wodurch die dortige Lichtsignalanlage ausfiel. Die 20-jährige Fahrerin erlitt mehrere Prellungen und ihre zwei 17-jährigen Mitfahrerinnen erlitten Verletzungen am Kopf. Alle Frauen wurden mit Rettungsfahrzeugen zu stationären Behandlungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab keine Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme zur weiteren Untersuchung durchgeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme erfolgten in der Zeit von 23:15 Uhr bis 03:45 Uhr Straßensperrungen auf der Schmiljanstraße/ Rheinstraße in Fahrtrichtung Friedrich-Wilhelm-Platz, auf der Schmiljanstraße/ Handjerystraße und auf der Bundesallee/ Friedrich-Wilhelm-Platz. Davon betroffen waren auch die BVG-Buslinien 186 und 246. Die weiteren Ermittlungen zum dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.