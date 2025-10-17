Überfall auf Supermarkt

Nr. 2311

Gestern Abend überfielen zwei unbekannte Männer eine Supermarkt-Filiale in Britz. Nach bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeuginnen und Zeugen soll eine 64-jährige Angestellte des Discounters in der Gutschmidstraße kurz vor 21 Uhr von dem Duo unter Vorhalt einer Pistole zur Herausgabe von Geld aus der Kasse aufgefordert worden sein. Die 64-Jährige kam dieser Forderung nach und die mutmaßlichen Täter flüchteten mit der Beute. Es wurde niemand verletzt, jedoch stand die Angestellte deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.