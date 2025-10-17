Vor Polizei davongefahren - Festnahme

Nr. 2310

Gestern Nachmittag kam es in Charlottenburg zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Einsatzkräfte gegen 14 Uhr einen Wagen mit Fahrzeugmängeln auf dem Tegeler Weg. Als der Fahrer zum Anhalten aufgefordert wurde, kam er dem nicht nach, sondern beschleunigte sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Luisenplatz. Während der Fahrt setzte der 24-jährige Tatverdächtige sein Fahrzeug zurück, wodurch er mit dem dahinterstehenden Wagen kollidierte. Der Mann setzte seine Flucht jedoch fort. Dabei nutzte er zeitweilig den Bürgersteig des Spandauer Damms, wodurch auch eine Passantin gezwungen war, zur Seite zu springen. Vor der der Auffahrt Spandauer Damm auf die A100 fuhr der Mann in den Gegenverkehr, bevor ein Reifen des Wagens platzte. Der Tatverdächtige setzte seine Flucht in den Lerschpfad und anschließend in die Kollatzstraße fort, wo er mit einem geparkten Kleintransporter kollidierte und eine Schusswaffe aus dem Fahrerfenster auf ein Baustellenfahrzeug warf. Die Waffe konnte von nachfolgenden Einsatzkräften aufgefunden und gesichert werden. An der Einmündung zur Crusiusstraße verließ der Mann sein Fahrzeug und konnte festgenommen werden. Eine 21-jährige Frau wurde auf der Rückbank des Wagens festgestellt. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung wurden Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt. Der 24-Jährige wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.