Frau vermisst

Nr. 2309

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach der 53-jährigen Karen GERICKE.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich Frau GERICKE zuletzt am 11. Oktober 2025 in ihrer Wohnung in Pankow aufgehalten haben. Seitdem wird sie von ihrer Familie und ihren Freunden vermisst. Frau GERICKE leidet an psychischen Erkrankungen. Da sie sich derzeit in einer einer akuten Phase befinden soll, wird von einer gewissen Hilflosigkeit ausgegangen. Sie führt oft Selbstgespräche und neigt eher dazu, sich an ruhigere Orte zurückzuziehen.

circa 170 bis 175 cm groß

kräftige Statur

mittellange graue Haare

Tätowierung „Jungfrau Maria“ in Farbe am rechten Unterarm

Es besteht die Möglichkeit, dass Frau GERICKE ihre Katze in einem dunklen Katzenrucksack mit Netzfenster mit sich führt.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die Vermisste seit dem 11. Oktober 2025 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Berlin-Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.