Schussabgaben in Kreuzberg – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2308

Gestern gegen 16 Uhr kam es auf der Adalbertstraße in Kreuzberg zu Schussabgaben mit mehreren verletzten Personen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen die Schussabgaben unvermittelt aus einem Fahrzeug heraus auf eine auf dem Gehweg befindliche Personengruppe erfolgt sein. Zunächst gestern festgenommene Personen wurden zwischenzeitlich entlassen, weil sich Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung nicht bestätigten. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts der Staatsanwaltschaft und der 1. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin dauern an.

Wer hat zur genannten Tatzeit oder auch davor oder danach im Bereich des Tatortes auffällige Beobachtungen gemacht?

Wer hat eine oder mehrere verdächtig wirkende Personen gesehen?

Wer verfügt über Videoaufzeichnungen vom Tatort bzw. Tatortnähe?

Hinweise nimmt die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911111, per E-Mail oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.