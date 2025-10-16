Schussabgaben in Kreuzberg – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Direkt zur Kontaktinformation

Polizeimeldung vom 16.10.2025

Friedrichshain-Kreuzberg

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin
Nr. 2308
Gestern gegen 16 Uhr kam es auf der Adalbertstraße in Kreuzberg zu Schussabgaben mit mehreren verletzten Personen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen die Schussabgaben unvermittelt aus einem Fahrzeug heraus auf eine auf dem Gehweg befindliche Personengruppe erfolgt sein. Zunächst gestern festgenommene Personen wurden zwischenzeitlich entlassen, weil sich Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung nicht bestätigten. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts der Staatsanwaltschaft und der 1. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin dauern an.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der 1. Mordkommission fragen:
  • Wer hat zur genannten Tatzeit oder auch davor oder danach im Bereich des Tatortes auffällige Beobachtungen gemacht?
  • Wer hat eine oder mehrere verdächtig wirkende Personen gesehen?
  • Wer verfügt über Videoaufzeichnungen vom Tatort bzw. Tatortnähe?

Hinweise nimmt die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911111, per E-Mail oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen zu diesem Auftritt

zum Seitenanfang