Autofahrer fährt Kind an

Nr. 2307

Gestern Nachmittag kam es in Marzahn zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein zweijähriges Mädchen gegen 15:10 Uhr im Beisein ihrer 20-jährigen Angehörigen die Fahrbahn der Mehrower Allee überquert haben. Dabei soll das Kind von einer Mittelinsel aus unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein. Ein 67-jähriger Autofahrer fuhr über den Fuß des Mädchens, wodurch dieses stürzte und sich den Kopf an dem Auto stieß. Das Kind wurde im Beisein seiner Mutter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.