Polizei Berlin und Bundespolizeidirektion Berlin führen Präventionsveranstaltung zur dunklen Jahreszeit durch

Gemeinsame Meldung mit Bundespolizei

Nr. 2306

Gemeinsam mit der Bundespolizeidirektion Berlin führt die Polizei Berlin am 17. Oktober 2025 in der Rathausstraße Ecke Gontardstraße zwischen 10 und 14 Uhr eine gemeinsame Präventionsveranstaltung zur dunklen Jahreszeit durch.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit sollen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, unter anderem Seniorinnen und Senioren, im Hinblick auf die Sichtbarkeit im Straßenverkehr beraten und zum Trick- sowie Taschendiebstahl sensibilisiert werden.

Darüber hinaus bietet die Polizei Berlin Radfahrerinnen und Radfahrern eine Überprüfung der Reflexionsfähigkeit von mitgeführten Weitwarnwesten und Fahrradkennzeichnungen an. Fahrräder oder Fahrradanhänger werden zusätzlich zur gegebenenfalls vorhandenen Rahmennummer mit einer nachträglichen, individuellen Kennzeichnung versehen. Hierzu ist die Vorlage eines Eigentumsnachweises sowie Personalausweises oder Reisepasses nötig. Minderjährige kommen bitte in Begleitung ihrer Erziehungsverantwortlichen oder legen eine schriftliche Einwilligung ihrer Eltern vor.

Der ADAC Berlin/Brandenburg e.V. ist ebenfalls vor Ort und bietet Interessierten kostenlose Fahrradchecks an.