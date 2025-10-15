Schussabgabe auf Personengruppe

Nr. 2305

Gestern Abend kam es in Kreuzberg zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein 25-Jähriger gegen 21:30 Uhr im Beisein seiner 20- und 26-jährigen Schwestern vor einem Mehrfamilienhaus in der Alexandrinenstraße aufgehalten haben. Unvermittelt seien mehrere Schüsse aus unbekannter Richtung gefallen. Personen wurden nicht verletzt. Die Alexandrinenstraße war bis etwa 1:40 Uhr zwischen Oranienstraße und Ritterstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.