Festnahme nach rassistischer Beleidigung

Nr. 2303

Gestern Nachmittag kam es in Friedrichshain zu einer Beleidigung mit rassistischem Hintergrund. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 44-Jähriger gegen 17 Uhr in einem Zug der U-Bahnlinie U1 in Richtung Warschauer Straße einen unbekannt gebliebenen Mann bespuckt und rassistisch beleidigt haben. Anschließend verließ der Mann die U-Bahn und setzte seinen Weg mit der S-Bahn fort. Zeugen verfolgten den 44-Jährigen, bis dieser in der Frankfurter Allee durch hinzualarmierte Einsatzkräfte festgenommen werden konnte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.