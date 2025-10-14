Senior kommt von der Fahrbahn ab und verstirbt

Nr. 2302

Gestern Abend kam es in Friedenau zu einem Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 75-jähriger Mann gegen 22:20 Uhr mit einem Pkw die Hauptstraße vom Innsbrucker Platz kommend in Richtung Bennigsenstraße befahren haben. Dabei kam der Mann mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Poller am rechten Fahrbahnrand. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsversuche von hinzualarmierten Polizeikräften sowie einem Notarzt verstarb der Senior noch am Unfallort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine medizinische Notsituation nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.