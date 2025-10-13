Lastwagen kollidiert mit Auto

Nr. 2300

Gestern Nachmittag kam es in Marzahn zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Lastwagenfahrer gegen 16 Uhr die Märkische Allee in Fahrtrichtung Mehrower Allee. An der Kreuzung zur Wuhletalstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Autofahrer, der seinerseits vorfahrtsberechtigt die Wuhlestalstraße in Richtung Blumberger Damm befahren habe. Das Auto wurde durch den Aufprall gegen einen Lichtmast und ein Vorfahrtsschild geschleudert, die dadurch erheblich beschädigt wurden. Sowohl der 24-Jährige als auch der 49-Jährige erlitten Schädelhirntraumata und wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass beide Männer nicht im Besitz gültiger Führerscheine waren. Die andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.