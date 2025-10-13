Brand nach Knall in Wohnung – 47 Verletzte

Nr. 2299

Heute früh wurden Feuerwehr und Polizei nach Neukölln alarmiert. Gegen 3:30 Uhr nahmen Anwohnende zunächst ein lautes Knallgeräusch im Michael-Bohnen-Ring wahr. Anschließend stand eine dortige Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer zügig und entdeckten einen erheblich verletzten Mann. Er wies Kopfverletzungen und Verbrennungen auf. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Darüber hinaus bestand bei 44 weiteren Personen der Verdacht der Rauchgasintoxikation und zwei Verletzte erlitten Hautabschürfungen. Sie wurden medizinisch am Einsatzort erstversorgt. 14 von ihnen kamen zu Weiterbehandlungen in Krankenhäuser. Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich der bislang unklaren Brandursache, führen derzeit das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte sowie ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts. Sie dauern an.