- Nr. 2297*
In der vergangenen Nacht wurde die Polizei aufgrund einer randalierenden Personengruppe nach Köpenick alarmiert. Gegen 2 Uhr meldete ein Zeuge die Personengruppe im Bereich der Lindenstraße. Dem Vernehmen nach bewegte sich die Gruppe, bestehend aus etwa 25 bis 30 Personen, aus der Altstadt Köpenick in Richtung Bahnhofstraße und zündete Pyrotechnik sowie andere Feuerwerkskörper. Im Bereich einer Baustelle nahe der Einmündung zur Bahnhofstraße kam es zu erheblichen Sachbeschädigungen: Nahezu alle Baustellenabsperrungen, Warnbaken und Verkehrszeichen wurden umgerissen und auf der Fahrbahn verteilt, sodass die Straße für den Fahrzeugverkehr blockiert wurde. Zudem wurden zwei dort abgestellte Bagger beschädigt. An einem Bagger wurde der Außenspiegel abgetreten, während die Heckscheibe des zweiten Baggers zerstört wurde. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte entfernte sich die gesamte Gruppe rennend durch die Grünanlage am Platz des 23. April in Richtung Friedrichshagener Straße. In der Nähe der Friedrichshagener Straße nahmen die Einsatzkräfte fünf Mitglieder der Gruppe im Alter von 20 bis 25 Jahren fest. Sie standen unter Alkoholeinfluss. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe zuvor auf einem Boot in der Straße Freiheit gefeiert hatte. In Zusammenhang mit dieser Feier war es bereits gegen 1:50 Uhr zu einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung gekommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen am Festnahmeort entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Sachbeschädigungen an Kfz übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost). Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.
Randalierende Personengruppe – fünf Festnahmen
Polizeimeldung vom 12.10.2025
Treptow-Köpenick