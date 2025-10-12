Mann fremdenfeindlich angegriffen

Nr. 2296

In der vergangenen Nacht kam es in Oberschöneweide zu einem Polizeieinsatz wegen eines fremdenfeindlichen Angriffs. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 26-jähriger Mann an einem Imbiss an der Kreuzung Wilhelminenhofstraße/Edisonstraße einen Burger bestellt. Der Mitarbeiter des Imbisses habe ihn daraufhin rassistisch beleidigt. Im Anschluss daran sei es zu einem Streitgespräch gekommen, in dessen Verlauf der Mitarbeiter dem Mann mehrfach mit der Faust gegen die Schläfe geschlagen haben soll. Der 26-Jährige habe sich daraufhin vom Ort entfernt und wenig später eine Streifenbesatzung des Polizeiabschnitts 36 angesprochen. Die Einsatzkräfte suchten nach dem Tatverdächtigen, der jedoch unerkannt flüchtete. Der 26-Jährige klagte über Schmerzen am Kopf und lehnte eine medizinische Versorgung ab. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.