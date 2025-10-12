Mann erlitt Schussverletzung

Nr. 2295

Heute früh wurde in Rudow ein Mann mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben soll es gegen 5 Uhr in einem Lokal in der Neuköllner Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und einer sechsköpfigen Personengruppe gekommen sein soll. Ein 24- Jähriger wollte nach eigenen Angaben den Streit schlichten und wurde mehrfach mit Fäusten von den Männern aus der Gruppe angegriffen. Infolge der Auseinandersetzung soll ein Mann aus der Gruppe eine Waffe gezogen und dem 21-Jährigen ins Bein geschossen haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Rettungskräfte brachten den Mann mit der Schussverletzung an der Wade in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde. Auch der 24-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und Hintergründen der schweren Körperverletzung übernommen.