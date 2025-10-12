Beleidigungen mit rassistischem Hintergrund

Nr. 2293

In der vergangenen Nacht kam es vor einem Lokal in Friedrichshain zu einer fremdenfeindlichen und homophoben Beleidigung sowie zu weiteren strafrechtlich relevanten Handlungen. Gegen 3 Uhr sollen sich zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren sowie drei Frauen im Alter von 20, 24 und 27 Jahren an einem Tisch außerhalb des Lokals in der Tamara-Danz-Straße aufgehalten haben, als sie von zwei Männern im Alter von 19 und 21 Jahren, die einer in der Nähe befindlichen Gruppe von etwa 15–20 Personen angehörten, mit rassistischen und homophoben Ausdrücken beleidigt wurden. Zudem soll der 21- jährige Tatverdächtigen dazu den rechten Arm gehoben haben. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung sollen aus der Gruppe heraus Steine in Richtung der am Tisch Stehenden geworfen worden sein. Die Wurfgeschosse trafen jedoch niemanden. Die Einsatzkräfte nahmen zwei Tatverdächtige fest und brachten sie zur Polizeidienststelle. Der 21- Jährige wurde nach erfolgter Identitätsfeststellung entlassen. Der zweite Tatverdächtige wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen anschließend ebenfalls entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung dauern an.