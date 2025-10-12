Autofahrerin fährt Radfahrerin an

Nr. 2290

Gestern Nachmittag wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 64-jährige Autofahrerin gegen 15 Uhr die Normannenstraße in Richtung Ruschestraße. In Höhe der Kubornstraße überholte sie ein in zweiter Reihe abgestelltes Fahrzeug und fuhr dabei die entgegenkommende 49-jährige Radfahrerin an. Die Radfahrerin stürzte und erlitt eine Kopfplatzwunde. Sie wurde am Unfallort von Rettungskräften erstversorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost).