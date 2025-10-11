Zwölfjähriger Junge vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2288

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Jungen. Der zwölfjährige Enis BRIKI aus Lankwitz wird vermisst. Er wurde zuletzt gegen 17:50 Uhr an der Schloßstraße Ecke Gutmuthsstraße in Steglitz gesehen und lief in Richtung Schildhornstraße. Zuvor hielt er sich gemeinsam mit seiner Familie am Haupteingang des Forum Steglitz in der Schloßstraße 1 auf. Enis ist geistig beeinträchtigt, kann sich nicht sprachlich ausdrücken und verfügt über keine Orientierung.

circa 150 cm groß

kräftige Statur

kurze braune Haare mit Locken, an den Seiten kürzer geschnitten

Enis trug ein weißes Poloshirt mit blauen Aufdrucken, darüber eine dunkelblaue Sweatshirtjacke mit einer Kapuze, eine schwarze Stoffhose sowie grüne Turnschuhe der Marke Adidas.