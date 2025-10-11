Bürogebäude des Deutschen Bundestags und Banner in der Nähe beschmiert

Nr. 2287

Heute früh wurde die Polizei wegen zwei Sachbeschädigungen durch Farbschmiererei nach Mitte alarmiert. Gegen 6:50 Uhr wurde an einer vorgelagerten Kleinmauer eines Bürogebäudes des Deutschen Bundestags in der Straße Unter den Linden eine Farbschmiererei festgestellt. Während der Sachverhaltsaufnahme meldete die Polizei des Deutschen Bundestages, dass ein Banner an einem Baustellensichtschutz in unmittelbarer Nähe zum S-Bahnhof Brandenburger ebenfalls auf die gleiche Weise beschmiert worden ist. Zu beiden Fällen ist der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.