Toter Mann nach Kellerbrand

Nr. 2286

Nach einem Brand in einer Unterkunft für Wohnungslose heute früh in Kreuzberg verstarb ein Mann im Krankenhaus. Zeugen hatten gegen 4:15 Uhr ein Feuer im Keller des Gebäudes in der Waldemarstraße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Deren Einsatzkräfte fanden während der Löscharbeiten in dem Keller des Hauses einen leblosen Mann. Die Rettungskräfte reanimierten den 57-Jährigen und brachten ihn sofort in eine Klinik, wo er seinen Verletzungen schließlich erlag. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zur Brandursache übernommen.