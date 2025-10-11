Männer greifen schlafenden Mann an

Nr. 2285

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Spandau von zwei Männern angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zwei bislang unbekannte Täter am Lindensteg in der Nähe des Lindenufers auf und sprachen den dort schlafenden 46-Jährigen gegen 1:20 Uhr an. Als dieser den Ort verlassen wollte, griffen ihn die beiden Männer unvermittelt mit Glasflaschen an und schlugen auf ihn ein. Der Mann versuchte, die Angriffe mit den Händen abzuwehren, erlitt jedoch eine Verletzung am Kopf sowie mehrere Schnittverletzungen an den Händen. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung am Ort und brachten den Mann anschließend aufgrund seiner Verletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und prüft derzeit mögliche Hintergründe der Tat sowie die Identität der Täter.