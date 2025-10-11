Tramfahrer fährt Fußgängerin an

Nr. 2284

Gestern Abend kam es in Pankow zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Fahrer mit einer Straßenbahn der Linie M13 die Bornholmer Straße in Richtung Schönhauser Allee. Zeitgleich überquerte eine 20-jährige Fußgängerin die Gleise an der Kreuzung Bornholmer Straße/Gotlandstraße/Seelower Straße in südlicher Richtung. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Fußgängerin wurde dabei verletzt und von Rettungskräften mit Verletzungen am Kopf in ein Klinikum, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.