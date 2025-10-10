Tramfahrer fährt Jugendlichen an

Nr. 2283

Heute Morgen kam es in Weißensee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Jugendlichen auf einem Elektrokleinstfahrzeug und einer Straßenbahn der Linie M4, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Elektrokleinstfahrzeug den Fußgängerübergang an der Kreuzung Berliner Allee/Parkstraße. Dabei kollidierte er frontal mit einer von Straßenbahn der Linie M4, die der 47-jährigen Fahrer auf der Berliner Straße in Richtung Parkstraße steuerte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche zur Seite geschleudert und kam in Bauchlage auf einem Schutzgitter des Fußgängerüberstiegs zum Liegen. Sein Fahrzeug geriet unter den ersten Waggon der Tram und verkeilte sich dort. Ersthelfer sowie eine Dienstkraft des Abschnitts 14, die sich in Einzelstreife befand, übernahmen die Erstversorgung des Jugendlichen. Ein alarmierter Notarzt verbrachte ihn anschließend zur stationären Behandlung in eine Klinik im Friedrichshain. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht. Die Mutter des Jugendlichen konnte zeitnah durch Einsatzkräfte informiert werden. Der Tramfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Berliner Allee stadteinwärts bis etwa 10 Uhr auf einen Fahrstreifen eingeengt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.