Mann bei Angriff verletzt

Nr. 2281

Gestern Mittag wurde ein Mann in Charlottenburg angegriffen und verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der 26-Jährige gegen 13:30 Uhr auf dem Gehweg an der Kreuzung Wintersteinstraße/Otto-Suhr-Allee/Richard-Wagner-Straße/Richard-Wagner-Platz auf, als ein Unbekannter auf ihn zukam und ihm mehrere Stichverletzungen an einem Bein zufügte. Anschließend flüchtete er über die Wintersteinstraße in Richtung Alt-Lietzow. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.