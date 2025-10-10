Festnahmen nach Auseinandersetzung zwischen Personengruppen

Nr. 2280

Gestern Abend kam es in Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach ersten Erkenntnissen beobachteten Polizeikräfte in zivil gegen 21.15 Uhr wie mehrere Männer eine Gruppe anderer Männer vom Erkelenzdamm in Richtung Oranienplatz verfolgten. Dabei sei es auch zu Steinwürfen gekommen, bei denen jedoch niemand getroffen worden sei. Die Einsatzkräfte nahmen am Oranienplatz drei Tatverdächtige im Alter von 22, 25 und 26 Jahren fest. Im Zuge der Festnahme leistete der 26-Jährige erheblichen Widerstand und attackierte die Einsatzkräfte mit Schlägen, so dass der Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts notwendig wurde. Ein Polizist erlitt durch Schläge Verletzungen an der Hand und am Arm. Er setzte seinen Dienst nach ambulanter Behandlung fort. Die zuvor verfolgte Personengruppe entfernte sich in unbekannte Richtung. Im späteren Verlauf der Ermittlungen gab einer der Tatverdächtigen an, von der anderen Gruppe unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe eines Handys gedrängt worden zu sein. Das Trio wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.