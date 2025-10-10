Festnahme nach Einbruch in Apotheke

Polizeimeldung vom 10.10.2025

Spandau

Nr. 2279
In der vergangenen Nacht endete ein Einbruch in Wilhelmstadt für einen 18-Jährigen in Handschellen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Inhaber einer Apotheke an der Pichelsdorfer Straße gegen 1:40 Uhr durch eine Sicherheitsfirma darüber informiert, dass in seinem Laden Aktivitäten registriert worden seien. Der Mann verständigte daraufhin die Einsatzkräfte, welche den Heranwachsenden im Kassenbereich antreffen und festnehmen konnten. Der Tatverdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

