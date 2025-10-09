Streit eskaliert – Mann fährt Frau an

Nr. 2278

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr nach Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es in einem Imbiss an der Greifswalder Straße gegen 18 Uhr zu einem Streit zwischen einem 49-jährigen Mann, dessen 34-jähriger Begleiterin und einem 19-jährigen Mitarbeiter des Lokals gekommen sein. Als der Heranwachsende die Gäste des Ladens verwies, soll sich die Auseinandersetzung auf einen Parkplatz verlagert haben. Dort soll die 34-Jährige auf den Wagen einer unbeteiligten 63-Jährigen gesprungen sein. Als die Inhaberin des Wagens hinauseilte, um die Frau zur Rede zu stellen, war diese bereits zu ihrem Partner ins Auto gestiegen. Die 63-Jährige wollte das Paar daran hindern, vom Parkplatz wegzufahren, woraufhin der 49-Jährige sie mit dem Wagen angefahren habe, so dass sie stürzte. Der 19-Jährige wollte der Frau zu Hilfe eilen, woraufhin der 49-Jährige auch auf ihn zufuhr. Der Mann konnte jedoch rechtzeitig zur Seite springen. Einsatzkräfte nahmen den 49-Jährigen fest. Er wurde zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend von dort entlassen. Seine 34-jährige Freundin wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Die 63-jährige Frau wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.