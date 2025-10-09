Drei Männer mit Messern verletzt

Nr. 2277

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Neukölln alarmiert. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen sollen zwei 28-Jährige und ein 24-Jähriger gegen 15 Uhr im Bereich Sonnenallee/ Krebsgang unter der dortigen S-Bahnbrücke von drei Männern angesprochen und kurz darauf von diesen körperlich angegriffen worden sein. Einem der 28-Jährigen schlugen sie mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zu der körperlichen Auseinandersetzung sollen bis zu 15 Personen hinzugekommen sein, während die drei Tatverdächtigen die nun am Boden liegenden Männer weiter attackierten. Im Zuge der Angriffe erlitt einer der 28-Jährigen eine Stichverletzung im Gesäß, der andere im Oberschenkel. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung S-Bahnhof Köllnische Heide. Alarmierte Rettungskräften brachten die beiden 28-Jährigen in ein Krankenhaus, wo einer von ihnen stationär verblieb. Der 24-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Arm, die in einem Rettungswagen ambulant behandelt wurden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zur Identitätsfeststellung der Angreifer, hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.