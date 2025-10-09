Nr. 2276

Gestern Abend kam es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer eines Einsatzfahrzeugs der Polizei Berlin mit Sirene und Blaulicht gegen 20 Uhr den Hermannplatz in Richtung Kottbusser Damm befahren haben. Im Kreuzungsbereich Kottbusser Damm/Urbanstraße/Hermannplatz/Sonnenallee bemerkte ein 33-jähriger Autofahrer, der die Urbanstraße in Richtung Sonnenallee befuhr, den herannahenden Polizeiwagen offenbar nicht rechtzeitig und fuhr bei grüner Ampel in die Kreuzung ein. Es kam zur Kollision. Der 33-Jährige erlitt eine Verletzung an der Hand, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde. Der Polizeibeamte, der den Einsatzwagen gefahren hatte, zog sich eine Verletzung am Kopf zu, welche jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurfte. Die Beifahrerin des Einsatzwagens blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.