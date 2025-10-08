Vor der Polizei geflüchtet

Nr. 2273

Gestern Abend flüchtete eine Person in einem Mietfahrzeug in Lichtenberg vor der Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand sahen Polizeikräfte gegen 19:15 Uhr, wie eine Person in einem Auto verbotswidrig in die Rathausstraße einbog. Als die Einsatzkräfte ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam machten, setzte er seine Fahrt in Richtung Normannenstraße dennoch fort. Die Einsatzkräfte folgten ihm mit ihrem Dienstfahrzeug und sahen, wie er an der Möllendorffstraße Ecke Normannenstraße bei Rot nach rechts in die Möllendorffstraße abbog. Dort gelang es ihnen, den Unbekannten zu stoppen. Als die Einsatzkräfte ihr Fahrzeug verließen, setzte der Autofahrer plötzlich seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit über die Möllendorffstraße, Herzbergstraße, Vulkanstraße und Josef-Orlopp-Straße fort, um dann wieder auf die Möllendorffstraße zurückzukehren. An der Kreuzung zur Herzbergstraße kam es dann fast zu einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, die abbremsen musste. Eine weitere Tram, die die Kreuzung queren wollte, musste ebenfalls abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. An der Kreuzung Weißenseer Weg Ecke Landsberger Allee stieß der Unbekannte mit einem Polizeifahrzeug zusammen und fuhr dann über den Gehweg in Richtung Vulkanstraße weiter. Mehrere Passanten mussten sich auf einen Grünstreifen in Sicherheit bringen, um nicht angefahren zu werden. An der Landsberger Allee Ecke Vulkanstraße versperrte ein weiterer Einsatzwagen der Polizei den Fluchtweg des Unbekannten. Dieser rammte dann das Polizeifahrzeug und geriet zudem gegen den Skoda einer 62-Jährigen. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrzeug weiter über die Vulkanstraße und entkam. Ein Polizeibeamter erlitt in diesem Zusammenhang Verletzungen an einer Hand, als er zwischenzeitlich die Beifahrertür des Unbekannten öffnen wollte, dieser dann aber zurücksetzte. Er konnte seinen Dienst aber dennoch fortsetzen. Zwei Polizeifahrzeuge sowie der Skoda wurden durch die Unfälle beschädigt, blieben aber fahrfähig. Eine Ortung über die Mietwagenfirma ergab eine Lokalisierung des Fahrzeugs in der Paul-Junius-Straße. Dort wurde es verlassen vorgefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen führten zu einem 15-jährigen Tatverdächtigen, der unter seiner Wohnanschrift jedoch zunächst nicht angetroffen wurde. Er soll sich unbefugt Zugang zu dem Mietwagen verschafft haben. Und damit gefahren sein. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.