Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2272

Gestern Nachmittag wurde eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben stieg eine 86-jährige Frau gegen 16:20 Uhr an der Oranienburger Straße Ecke Taldorfer Weg am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Am Nordgraben aus einem Taxi aus. Der 25-jährige Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt unmittelbar nach dem Schließen der hinteren Fahrgasttür fort, ohne zu bemerken, dass die Frau sich noch an der Türklinke des Wagens festhielt. In der Folge wurde die Seniorin mitgezogen, verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Gesicht auf die Fahrbahn. Ein hinzugeeilter Zeuge leistete Erste Hilfe und eine weitere Zeugin alarmierte den Rettungsdienst. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr versorgten die verletzte Frau am Ort und brachten sie mit Verdacht auf ein Polytrauma zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Versorgung der Seniorin und der Unfallaufnahme war die Oranienburger Straße in Fahrtrichtung Am Nordgraben zwischen Alt-Wittenau und Am Nordgraben von etwa 16:30 Uhr bis 16:50 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.