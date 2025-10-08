Öl ausgeschüttet und angezündet

Nr. 2270

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Feuer nach Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen beobachteten Zeugen gegen 16 Uhr zwei 14-jährige Jugendliche sowie einen 13-Jährigen dabei, wie sie zwei Kanister mit Öl ausleerten und anschließend das Öl anzündeten. Hinzualarmierte Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst, kehrten jedoch wenig später zurück und konnten von den Einsatzkräften nach erfolgter Identitätsfeststellung ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Feuerwehr band das ausgelaufene Öl ab und sperrte eine Fläche von rund 50 × 3 Metern ab. Die weiteren Ermittlungen wegen der Bodenverunreinigung hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.