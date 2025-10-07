Festnahmen nach Flucht vor Bundespolizisten - Verkehrsunfall

Nr. 2268

In Baumschulenweg sind in der vergangenen Nacht zwei Männer mit einem Auto vor Zivilpolizisten der Bundespolizei geflüchtet und verursachten dabei einen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Polizeikräfte gegen 2:20 Uhr in der Kiefholzstraße Ecke Marientaler Straße auf das Fahrverhalten des 18-jährigen Autofahrers aufmerksam. Bei der zeitgleichen Überprüfung des genutzten Fahrzeugs stellte sich heraus, dass dieses nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Einsatzkräfte folgten mit ihrem zivilen Dienstfahrzeug dem VW in Richtung S-Bahnhof Baumschulenweg, um den Fahrer zu kontrollieren. Der Autofahrer beschleunigte daraufhin den Wagen und flüchtete. Kurz darauf kam den Kräften der Wagen aus dem Rodelbergweg entgegen. Der Fahrer des Polizeifahrzeugs stoppte seinen Wagen und schaltete das Blaulicht an. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs beschleunigte daraufhin den VW, fuhr frontal in das zivile Polizeifahrzeug und prallte anschließend gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Nachdem der VW zum Stehen gekommen war, versuchten der 18-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer zu flüchten. Dies verhinderten die Bundespolizisten und nahmen beide fest. Dabei wurde gegen den 18-Jährigen Reizgas eingesetzt. Er erlitt Reizungen der Augen. Diese sowie seine beim Verkehrsunfall erlittenen Kopfverletzungen wurden von hinzugerufenen Rettungskräften am Ort behandelt. Die Rettungskräfte behandelten ebenfalls am Ort die Beinschmerzen des Autofahrers. Der festgenommene Autofahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da zudem der Verdacht bestand, dass er Betäubungsmittel konsumiert haben könnte, wurde er für eine Blutentnahme und für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er im Anschluss entlassen wurde. Der 20-Jährige war zur Festnahme ausgeschrieben und wurde im Anschluss in eine Jugendarrestanstalt gebracht. Das entwendete Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).