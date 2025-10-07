Farbschmiererei mit antisemitischem Hintergrund

Nr. 2267

Gestern Nachmittag kam es in Kreuzberg zu einer Sachbeschädigung mit antisemitischem Hintergrund. Nach ersten Erkenntnissen beobachteten Zeugen gegen 14:45 Uhr einen 54-jährigen Mann auf der Gitschiner Straße dabei, wie er ein Wegweiserschild des Jüdischen Museums beschmierte und darunter ein Plakat mit antiisraelischem Inhalt anbrachte. Hinzualarmierte Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest, der noch versuchte, sich durch Flucht der Festnahme zu entziehen. Dabei zogen sich zwei Beamte leichte Verletzungen an den Armen zu, verblieben jedoch im Dienst. Der 54-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.