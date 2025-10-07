Schwerer Raub in Schnellrestaurant

Nr. 2266

In der vergangenen Nacht wurde ein Schnellrestaurant in Buckow überfallen. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei Maskierte gegen 2 Uhr das Schnellrestaurant in der Rudower Straße, bedrohten die Mitarbeitenden mit einem Reizstoffsprühgerät sowie einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe des Kasseninhalts. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit dem erlangten Geld in Richtung Zadekstraße. Während des Überfalls hatte einer Täter das Reizstoffsprühgerät eingesetzt, wodurch eine 32-jährige Mitarbeiterin Augenreizungen erlitt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.