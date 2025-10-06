Festnahme nach Reifendiebstahl

Nr. 2265

Die vergangene Nacht endete für zwei mutmaßliche Reifendiebe in Lichterfelde in Handschellen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Einsatzkräfte gegen 2:40 Uhr die beiden Männer im Alter von 20 und 21 Jahren dabei, wie sie Autoreifen von einem Wagen am Ostpreußendamm abmontierten und in ein anderes Fahrzeug verluden. Anschließend fuhren die Tatverdächtigen in dem Wagen in Richtung Siemensstraße. Auf Höhe Ostpreußendamm Ecke Gärtnerstraße sperrte die Besatzung eines Funkwagens mit ihrem Einsatzfahrzeug die Fahrbahn ab. Die Tatverdächtigen ignorierten die Sperrung jedoch und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Polizeiwagen zu, eine Kollision konnte nur durch rechtzeitiges Ausweichen des Polizeiwagens vermieden werden. Die Tatverdächtigen flüchteten weiter über die Siemensstraße in die Sackgasse der Albrechtstraße. Dort verließen sie das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß weiter in Richtung Edenkobener Weg, konnten jedoch wenig später von den Einsatzkräften festgenommen werden. Der 20-jährige Tatverdächtige schlug und trat während der Festnahme um sich, wodurch ein Polizeibeamter eine Fraktur an der Hand erlitt und vom Dienst abtreten musste. Die mutmaßlichen Reifendiebe wurden zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.