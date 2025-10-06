Berliner Cold Case von 1973: Mordfall Reiner Koch– Belohnung ausgelobt

Nr. 2264

In der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ im ZDF am 8. Oktober 2025 ab 20:15 Uhr, stellen Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin einen Mordfall von 1973 in Neukölln vor.

Am 18. Januar 1973 wurde der 12-jährige Reiner KOCH tot auf dem Gehweg der damaligen Stadionallee (heute Jesse-Owens-Allee) vor dem Olympiastadion in Berlin-Charlottenburg aufgefunden. Er lebte mit seiner Familie in einem Altberliner Mietshaus in der Altenbraker Straße 3 in Neukölln. Er verschwand am 16. Januar 1973 auf dem Heimweg von seinem Fußballtraining beim Verein „Tasmania 1900“, das in der Turnhalle einer Schule in der Morusstraße stattfand. Zuletzt wurde er gegen 18:20 Uhr auf dem Mittelweg in Höhe des Eingangs in den Thomaspark gesehen. Von dort hatte er durch den Park einen zehnminütigen Fußweg bis zur elterlichen Wohnung. Er kam jedoch nie zu Hause an.

Am 19. Januar 1973 wurde die Kleidung von Reiner KOCH, in Plastiktüten verpackt, auf der Fahrbahn vor dem Grundstück der Mohriner Allee 158 im Berliner Stadtteil Britz aufgefunden.