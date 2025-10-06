Sicherstellung von Utensilien der Klimaprotestbewegung

Nr. 2263

In der vergangenen Nacht stellten Einsatzkräfte im Hansaviertel diverse Utensilien von Personen einer Klimaprotestbewegung sicher. Nach bisherigen Erkenntnissen überprüften Einsatzkräfte gegen 22 Uhr in der Händelallee sechs Personen, die zuvor mehrere Utensilien wie Farbeimer, Sprühdosen, Transparente und Werbematerialien in einen Miettransporter luden. Insgesamt wurden gefahrenabwehrrechtlich unter anderem 644 Flaschen Sekundenkleber, 32 Packungen Tapetenkleister, ein Transparent in einer Größe von 10 Meter mal 15 Meter, zehn Pinsel, 80 Farbspraydosen, sieben Farbbehälter, Beutel mit Sand, Vorhängeschlösser und Ketten sichergestellt. Es wurden keine Straftaten festgestellt. Nachdem die Personalien der Personen überprüft wurden, konnten sie ihren Weg wieder fortsetzen.