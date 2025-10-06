Stichverletzung nach Streit auf Straßenfest

Nr. 2262

Gestern Nachmittag kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Schöneberg. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei einander bekannte Männer im Alter von 43 und 33 Jahren gegen 15:45 Uhr auf einem Straßenfest in der Belziger Straße in einen Streit geraten sein. Als die Auseinandersetzung zu einer körperlichen Rangelei eskalierte, soll der 43-Jährige ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit bedroht haben. Der 34-jähriger Schwager des 33-Jährigen habe in der Folge versucht die Situation zu schlichten, woraufhin der Angreifer ihm eine Stichverletzung am Unterarm zugefügt habe. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige, wurde jedoch von Zeugen verfolgt und in der Elßholzstraße durch hinzualarmierte Einsatzkräfte festgenommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der verletzte 34-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.