Handtasche geraubt – Seniorin im Krankenhaus

Nr. 2261

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einer Seniorin in Hermsdorf die Handtasche geraubt. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Angaben von Zeugen zufolge befand sich die 70-Jährige gegen 0:30 Uhr auf dem Gehweg der Heinsestraße, als ihr drei Jugendliche entgegengekommen und ihr frontal Reizgas ins Gesicht gesprüht haben sollen. Beim Versuch, ihr die Handtasche zu entreißen, soll es zunächst zu einer Rangelei mit der angegriffenen Frau gekommen sein. Dann sollen die Tatverdächtigen die 70-Jährige zu Boden geschubst und ihr die Tasche entrissen haben. Anschließend flüchteten die Räuber. Von den Zeugen alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsabsuche von Polizeikräften nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die andauernden Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).