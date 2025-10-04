Bei Einbruch in Bürogebäude festgenommen

Nr. 2259

Kräfte des Polizeiabschnitts 48 nahmen gestern Abend einen Mann fest, der im Verdacht steht, in zwei Bürogebäude und ein Auto in Britz eingebrochen zu sein. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge hatte ein Mitarbeiter einer Firma in der Gradestraße gegen 21:30 Uhr die Polizei gerufen, nachdem die Alarmanlage des zu dem Unternehmen gehörenden Bürogebäudes ausgelöst und er dort eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt hatte. Außerdem hatte er unweit des Gebäudes einen Smart mit einem eingeschlagenen Seitenfenster bemerkt. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 33-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, als dieser gerade das Bürogebäude verlassen wollte. In dem Rucksack, den er bei sich trug, fanden sie Diebesgut aus der Firma und dem Smart. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und bei der Überprüfung des Firmengeländes stellten die Kräfte einen weiteren Einbruch in ein anderes Bürogebäude fest, für den der 33-Jährige in Frage kommt. Auch hier war eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übergeben. Er wird heute einer Richterin beim Ermittlungsgericht für den Erlass eines Haftbefehls vorgeführt.