Autofahrerin fährt Kleinkraftradfahrer an

Nr. 2258

In Köpenick kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkraftradfahrer verletzt worden ist. Ersten Ermittlungen zufolge bog eine 52-Jährige gegen 17 Uhr mit ihrem Renault von dem Gelände einer Tankstelle nach links in die Oberspreestraße ein und fuhr dabei den von rechts kommenden 46-Jährigen an, der mit seinem Kleinkraftrad offenbar mit hoher Geschwindigkeit in der Oberspreestraße in Richtung Spindlersfelder Straße unterwegs war. Der 46-Jährige wurde von Rettungskräften mit einem Polytrauma zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.