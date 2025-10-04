Mutmaßliche Räuber festgenommen

Nr. 2257

Heute früh nahmen Kräfte des Polizeiabschnitts 28 in Tiergarten zwei mutmaßliche Räuber fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Duo gegen 6 Uhr einen 35-Jährigen an der Potsdamer Straße Ecke Lützowstraße mit Schlägen sowie Tritten attackiert und sein Handy geraubt haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen und wurden in der Nähe von den alarmierten Polizisten festgenommen. Der 35-jährige Beraubte klagte über Schmerzen im Gesicht. Eine Behandlung war nicht erforderlich. Bei den Festgenommenen, 18 und 23 Jahre alt, nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrollen ergaben bei dem Jüngeren einen Wert von rund 1,3 Promille und bei dem 23-Jährigen einen Wert von circa 0,9 Promille. Anschließend wurden die beiden in ein Polizeigewahrsam gebracht und für die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) eingeliefert.