Unbekannte Person fährt Radfahrer mit Auto an und flüchtet

Nr. 2254

Gestern Nachmittag wurde ein Jugendlicher nach einem Verkehrsunfall in Moabit zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der 17-Jährige gegen 16:35 Uhr mit seinem Fahrrad die Nordhafenbrücke und bog links in die Heidestraße ab. Dabei nutzte der Fahrradfahrer den Radfahrschutzstreifen. Eine unbekannte Person fuhr parallel mit einem Wagen zum Radfahrer, soll beim Abbiegevorgang nach links in den Radfahrschutzstreifen geraten sein und den 17-Jährigen angefahren haben. In der Folge stürzte der junge Mann. Die unbekannte Person hielt nach dem Zusammenstoß nicht an und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen versorgten den verletzten Jugendlichen zunächst am Ort. Anschließend wurde er von Rettungskräften mit Kopf-, Fuß-, Arm- und Rumpfverletzungen in das Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.