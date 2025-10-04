Offenbar bei Rot die Fahrbahn überquert – stationäre Behandlung nach Verkehrsunfall

Nr. 2253

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Reinickendorf wurde eine Jugendliche verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben befuhr ein 65-Jähriger gegen 15:45 Uhr mit einem BMW die Aroser Allee in Richtung Holländerstraße und fuhr an der Gotthardstraße die 17-Jährige an, die von rechts offenbar bei Rot die Aroser Allee in Richtung Emmentaler Straße überquerte. In der Folge des Zusammenstoßes wurde die Fußgängerin durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 17-Jährige, die zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren hatte, mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Aroser Allee von der Lindauer Allee bis zur Gotthardstraße bis etwa 20 Uhr gesperrt. Von der Sperrung waren die BVG-Buslinien 122 und 125 betroffen. Die Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen und dauern an.