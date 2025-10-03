Unbekannte beschädigen Eingangstür und Fenster eines Anti-Gewalt-Projekts

Nr. 2251

Heute früh wurden in Schöneberg eine Eingangstür und eine Fensterscheibe eines Anti-Gewalt-Projekts beschädigt. Gegen 3:40 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei in die Bülowstraße, nachdem sie lautes Klirren wahrgenommen hatte und zwei Personen aus Richtung des Projekts flüchten sah. Polizeikräfte stellten kurz darauf bei dem Projekt eine beschädigte Eingangstür und Fensterscheibe fest sowie einen Stein, der offenbar gegen die Scheiben geworfen worden war. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.