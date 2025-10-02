Bürgerbüro eines Abgeordneten beschmiert

Nr. 2249

Unbekannte beschmierten Front und Fassade eines Bürgerbüros in Steglitz. In der Zeit vom 1. Oktober 2025, 18 Uhr, bis zum 2. Oktober 2025, 9:45 Uhr, beschmierten eine oder mehrere unbekannte Personen die Fensterfront und die nebenliegende Fassade des Bürgerbüros an der Albrechtstraße mit schwarzer Farbe. Festgestellt hatte das der Abgeordnete heute Vormittag selbst und alarmierte dazu die Polizei zum Ort. Die Einsatzkräfte stellten neben offenkundig willkürlichen Schmierereien ein linksextremes Symbol, in der Größe von ungefähr 50 × 50 cm, auch eine Parole im Kontext des Nahostkonfliktes, in der Größe von ungefähr 100 × 230 cm, fest. Darüber hinaus ist das Türschloss mit Klebstoff verklebt worden, sodass es nicht mehr benutzbar war. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.