Tram fährt gegen Kleintransporter

Nr. 2248

Gestern Abend fuhr in Lichtenberg eine Tram gegen einen Kleintransporter. Der 66-Jährige Fahrer des Mercedes wollte den ersten Ermittlungen nach gegen 18:35 Uhr in der Möllendorfstraße ein Wendemanöver in Richtung Frankfurter Allee einleiten, bei dem er auf der Fahrbahn befindliche Schienen kreuzte. Auf diesen fuhr zum gleichen Zeitpunkt ein 58-jähriger Tramfahrer von der Frankfurter Allee kommend in Richtung Loeperplatz. Die Tram fuhr auf Höhe der Fahrertür in den Transporter, dadurch erlitt der 66-Jährige schwere Verletzungen. Er befreite sich selbst aus dem Fahrzeug und alarmierte Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Zudem umsorgten sie den Tramfahrer, der unter Schock stand. Für die Dauer der Maßnahmen war die Möllendorfstraße zwischen der Normannenstraße und der Rutnikstraße gesperrt. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die Ermittlungen.