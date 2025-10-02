Angespuckt und transphob beleidigt

Nr. 2240

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer Beleidigung mit transphobem Hintergrund und einer Volksverhetzung nach Friedrichshain alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 46-jährige Frau gegen 18:45 Uhr in der Rigaer Straße durch einen unbekannten Mann angespuckt und anschließend transphob beleidigt worden sein. Die Frau setzte ihren Weg zunächst fort und verständigte wenig später die Einsatzkräfte. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger namhaft gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an und werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts geführt.